Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" sürüyor
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Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" sürüyor

18.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:48
Kırıkkale'de

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin bütün eksikleri gideriliyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin bütün eksikleri gideriliyor.

Proje kapsamında, Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde etkinlik düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilitli parke döşedi, duvar boyadı ve fidan dikti.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi'ni Çamlıca köyünde de başlattıklarını belirterek, projeyle bütün köylerin altyapısını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe, Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve köylüler katıldı.

Köylerin güzelleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollara da kilitli parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor ve köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Ayrıca köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynerleri konulurken, okul ve sağlık ocağı gibi kullanılmayan binalar restore edilerek kütüphane ve taziye evi gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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