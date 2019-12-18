Kırıkkale'de beton blok taşıyan çekici raydan çıkarak devrildi: 3 yaralı

18.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:01

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde hızlı tren inşaatı için beton blok taşıyan çekicinin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suat Aksoy'un (39) kullandığı, hızlı tren inşaatında kullanılan ve traves olarak tabir edilen beton blokları taşıyan, ray üzerinde hareket etmesi için teker düzeneği monte edilmiş 06 FG 4607 plakalı çekici, Oba Mahallesi mevkisinde raydan çıkarak devrildi.

Kazada Aksoy ile Vasfi Cihan (37) ve İbrahim Yılmaz (40) yaralandı.



Çekicide sıkışan işçiler, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihan, Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA