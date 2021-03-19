Kırıkkale'de anaokulu öğrencilerinden yaşlılara hediye

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla hazırladıkları hediye ve mektupları yaşlılara gönderdi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla hazırladıkları hediye ve mektupları yaşlılara gönderdi.

Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Medine Tatlı Almaz ve Gülnihal Aslan Kır koordinesinde Kırşehir'de bulunan huzurevindeki 88 yaşlı vatandaş için hediye paketi hazırladı.

Ayrıca her öğrenci adına yazılan mektuplar da hediyelerin içerisine konularak huzurevi sakinlerine gönderildi.

Okul Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kırşehir'deki huzurevinde kalan büyükler için hazırlanan hediyeler için emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin çocuklarda kültürel değerlerin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Özdemir, "Sosyal etkinliklerimize verilen destek, her zaman bizi gururlandırır. Bu tarz sosyal etkinlerimiz devam edecek. Yaşlılarımızı her zaman el üstünde tutmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman