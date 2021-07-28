Kırıkkale'de 166 kaçak telefon malzemesi ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 166 adet gümrük kaçağı telefon malzemesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 166 adet gümrük kaçağı telefon malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kaçak eşya satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Y.M. isimli şahsın iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. İş yerine düzenlenen operasyonda 113 cep telefonu ekranı, 53 cep telefonu arka kapağı olmak üzere toplam 166 adet gümrük kaçağı telefon malzemesi ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı