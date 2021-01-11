KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuması Bazı vatandaşların İstiklal Marşı'na eşlik etmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırıkkale'de Atatürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuması

Bazı vatandaşların İstiklal Marşı'na eşlik etmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırıkkale'de Atatürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okundu. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen