KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:37

Öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuması Bazı vatandaşların İstiklal Marşı'na eşlik etmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırıkkale'de Atatürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenlerin İstiklal Marşı'nı okuması

Bazı vatandaşların İstiklal Marşı'na eşlik etmesi KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kırıkkale'de Atatürk Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okundu. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
KIRIKKALE - Bakan Selçuk'tan 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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