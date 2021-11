Kırık far ve tampon parçalarından yola çıkan jandarma, bir kişinin ölümüne neden olan sürücüyü yakaladı

ÇÜNGÜŞ, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden yolda yürüyen H.A. isimli vatandaşa çarparak ölümüne sebep olan ve ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, plaka tanıma sistemi (PTS) ile plakası ve sürücüsünün ismi tespit edilmesi sonrası Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde yakalanarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolda yürüyen H.A. isimli vatandaşa çarparak ölümüne sebep olan ve ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından Çüngüş ilçesinde yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Şölen Mahallesinde, H.A. isimli şahsa yaya olarak yürüdüğü esnada plakası tespit edilemeyen bir araç arkadan çarparak olay yerinden kaçmıştır. Kaza sonrasında, yaralı şahıs Ergani Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; olay yerinde kırık far ve tampon parçaları bulunmuş, PTS kayıtları üzerinden yapılan araştırmada, kazaya karışan aracın plakası tespit edilmiştir. Şüpheli araç sürücüsü N.K., Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesinde yakalanarak suçunu itiraf etmiştir. Olay yerinde bulunan kırık far ve tampon parçaları ile araç üzerindeki kırık far ve tampon parçaları eşleşmiştir. Şüpheli N.K. gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR