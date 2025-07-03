KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2025 | Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç 2025?

Kiracılar ve mülk sahipleri, "Temmuz ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?" sorularına yanıt ararken, açıklanan TÜİK TÜFE verileri kira sözleşmelerine yansıyacak yeni oranları belirledi. Peki, 2025 Temmuz ayı kira artış oranı tam olarak ne kadar? 2025 Konut ve işyeri kira zammı neye göre hesaplanıyor? İşte, tüm merak edilenler…

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayı enflasyonu, aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar

Ayrıca, bu açıklama ile birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artışı oranı da belirlenmiş oldu. Haziran verilerine göre, kira artış oranı yüzde 43,23 olarak belirlendi. Bu durumda, kira sözleşmesi bu ay sona eren işletme sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde yüzde 43,23 oranında bir zamla karşı karşıya kalacak.

Örnek Kira Artış Hesaplaması:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL?

Kira Artış Oranı: %43,23

Zam Miktarı: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL