Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı, Seyircinin Soruyu Yanlış Cevaplamasıyla Yarışmadan Elendi
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı, joker hakkını seyirciden yana kullandı. Ancak seyirciler, soruya yanlış cevap verince, yarışmacının elenmesine neden oldu.
Kim Milyoner Olmak İster` programında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde kendine mutfak konusunda aşırı güvenen yarışmacının yemek sorusunda elenmesi izleyicileri şaşkınlığa uğratırken bir sonraki bölümde seyirci joker hakkını kullanan yarışmacı yanlış şıktan dolayı elendi.
SEYİRCİYE GÜVENEN YARIŞMACI BEKLEMEDİĞİ SONUÇLA KARŞILAŞTI
Yarışmacı, bir soruda kararsız kalarak seyirci joker hakkını kullanmak istedi ama hiç beklemediği bir sonuç ile karşılaştı.
Yarışmacıya sorulan soru şu şekildeydi; TDK`ye göre `Güçlük, korkulacak, tehlikeli durum` anlamına gelen kelimenin doğru yazılımı nedir? Şıklar arasında kararsız kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.
SEYİRCİ YANLIŞ ŞIKKI İŞARETLEDİ
Kim Milyoner Olmak İster?` yarışmasının 760. bölümünde bir yarışmacı 7 bin 500 TL`lik soruda seyirci joker hakkını kullandı. Ancak seyircinin de soruya yanlış cevap vermesiyle yarışmadan elendi. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı şoku kısa bir süre üzerinden atamadı.
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Seyirci zaten aptal onların ipiyle kuyuya inersen normaldir :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ekonomist sanaaaa neeeee yaaaaaaaaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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selin cigerciden haberi olan warmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğru Cevabın A şıkkı olduğunu niye bilememiş ki acaba?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen öyle biri değilsin şaşirdim... k bakmaaa okyCevap Yaz 3 Yayından Kaldır