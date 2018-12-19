Kilis'te Sis ve Hava Kirliliğinden Göz Gözü Görmüyor

Kilis'te etkili olan sis, yağmur ve hava kirliliği nedeniyle nefes almakta zorluk çekilirken, adete kentte göz gözü görmezken ulaşımda sıkıntı yaşanıyor.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve ilçeleri ile karayollarında yoğun sis yüzünden göz gözü görmezken, özellikle kömür gibi yakıtlar hava kirliliğine yüzünden vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor. Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. Şehrin üzerine çöken sis ve duman, hava kirliliğini gözler önüne seriyor. - KİLİS

Kaynak: İHA