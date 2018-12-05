Kilis'te Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

Kilis'te, belediye ve RET International iş birliği ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Turuncu şemsiyelerle süslenen Sabah Pazarı önünde toplanan "turuncu fularlı" çok sayıda kadın, ellerinde balonlarla, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, burada yaptığı açıklamada, şiddetin sadece fiziksel olarak değil, farklı yöntemlerle de uygulandığını belirterek, "Gün geçmiyor ki iletişim araçlarında kadınlara yönelik tacizden, istismardan, eziyetten, psikolojik baskıdan, hakaretten tutun da öldürmeye varan bir şiddet davranışının haberine rastlamayalım. Kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranış da şiddettir. Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, Kilis'te son 5 yıl içerisinde açılan 14 kadın zenginleştirme merkezinin, çok sayıda kadını meslek sahibi yaptığını ve bu sayede ev ekonomisine katkı sağlandığını aktardı.

Bu merkezlerden yararlanan kadınların aynı zamanda sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerini tespit ettiğini dile getiren Sağlam, "Biz kadınlar, çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek kadına şiddeti azaltabiliriz. Kız-erkek cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Unutmayalım ki ilk eğitim ailede başlar." diye konuştu.