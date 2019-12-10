Kilis'te kaçakçılık operasyonu
Haberler » Güncel » Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haber

Kilis'te kaçakçılık operasyonu

Kilis'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 500 paket sigara, 15 litre içki, 7 kilogram çay ele geçirildi.

10.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:00
Kilis'te kaçakçılık operasyonu

'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 500 paket sigara, 15 litre içki, 7 kilogram çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde A.Ö. idaresindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 500 paket sigara, 15 litre içki, 7 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheli A.Ö, hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler