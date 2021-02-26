Kilis'te intihar girişimini polis önledi
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Kilis'te intihar girişimini polis önledi

26.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:49
Kilis'te intihar girişimini polis önledi

KİLİS'te, boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri süren A.K., iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

KİLİS'te, boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri süren A.K., iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. A.K. polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Öğle saatlerinde Kilis Adliyesi'nin karşısındaki 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkan ve atlayacağını söyleyen kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken çatıya çıkan polis ekipleri boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini bu nedenle intihar edeceğini söyleyen A.K.'yi ikna edip, indirdi. A.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kilis'te intihar girişimini polis önledi
Kilis'te intihar girişimini polis önledi
Kilis'te intihar girişimini polis önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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