KİLİS'TE 6 BİN MENENGİÇ AĞACI FISTIĞA AŞILANIYOR

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KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacına Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor.

KİLİS'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 6 bin menengiç ağacına Antep fıstığına aşılanma çalışmaları sürüyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü orman arazisinde bulunan menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıldığını belirten Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Mehmet Demirsoy, Sahada bulunan yaklaşık 6 bin menengiç ağacının aşılanarak yöre insanına gelir getirmesini amaçlmıyoruz. Doğal yetişen münferit menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yaparak orman köylerini desteklemeyi amaçlıyoruz dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ise 600 hektarlık ağaçlandırma projesi yapıldığını ifade ederek, 6 bin menengiç ağacını Antep fıstığını aşılamayacaklarını ve yetişmesinin ardından toplanmasının köy tüzel kişiliği tarafından yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı