Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

19.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:31
Kilis'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Şüpheli ve düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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