Kilis Spor Günleri" Etkinlikleri Başladı
Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından düzenlenen "Kilis Spor Günleri" etkinlikleri başladı.
Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından düzenlenen "Kilis Spor Günleri" etkinlikleri başladı.
Organizasyon Kilis 7 Aralık Stadyumu'ndaki futbol müsabakasında başlama vuruşu yapılmasıyla start aldı.
Başlama vuruşunu, Kilis Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Alman İşbirliği Kurumu Qadra programı temsilcisi Martin Linder yaptı.
Proje kapsamında, 27 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde tekvando, judo, futbol, voleybol ve tenis müsabakaları düzenlenecek.
Kaynak: AA