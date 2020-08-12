Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşların yüzde 70 oranında memnun oldukları yapılan anket ile ortaya çıktı.

Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun
12.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:40

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşların yüzde 70 oranında memnun oldukları yapılan anket ile ortaya çıktı.

Güneydoğu'da alt yapıdan üst yapıya, sosyal yaşamdan eğitim ve sportif atılımlara kadar her türlü hizmetin vatandaşlara en iyi şekilde yansıtıldığı Kilis'te vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tam destek verdi.

Son iki yılda yerel yönetimin öncülük yaptığı hizmet atağıyla Kilis, Güneydoğu'nun en hızlı gelişen illeri arasında ilk sıralarda yerini aldı. AK belediyeciliğin en güzel örneklerinin birbiri ardına sergilendiği Mehmet Abdi Bulut Başkanlığındaki Kilis Belediyesi ile yeni bir döneme 'merhaba' diyen Kilis'te AK Parti Belediyeciliği altyapıdan üst yapıya, sosyal yaşamdan eğitim ve sportif faaliyetlere kadar her alanda kendini gösterdi.

"Kilis'te Yüzde 70 memnuniyet sonucu çıktı"

AK Belediyeler Medya Ailesinin de 15'i Büyükşehir, 24'ü ise il bazında olmak üzere Türkiye geneli toplam 39 ilde yaptığı anketler yavaş yavaş neticelenmeye başlarken, Güneydoğu'da hak edilir en belirgin adres ise Kilis oldu.

Buna göre son bir aylık zaman diliminde Kilis ile ilgili yöneltilen "AK Partili Kilis Belediyesi ve Başkan Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarını yeterli buluyor musunuz" sorusuna, katılımcıların yüzde 70'i 'Evet' derken Yüzde 30'u ise 'Hayır' yanıtını verdi. 12 Ağustos 2020 tarihi ve saat 00.00 itibariyle sonlandırılan ankete ise rekor katılım sağlandı. www.akbelediyeler.com haber sitesinde ve sitedeki Kilis ile ilgili tüm haberlerin içeriğinde yer alan ankete toplamda 12 bin 562 kişi katıldı. Her kullanıcının yalnızca bir oy kullanabileceği ankette katılımcıların 8 bin 789'u Başkan Bulut'tan yana memnun olduklarını ifade ederken, 3 bin 751'i ise Kilis Belediyesi ve Başkan Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarının şimdilik yeterli olmadığından yana tercihini yaptı. Ankette 22 kişi ise çekimser oy kullandı.

"Kilis'e yepyeni projeler"

Kendisini şehrine hizmete adamış bir isim olarak Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 24 bine yaklaşan oy ve yüzde 47'lik bir dilimle mazbatasını almasının ardından yerel yönetimde yepyeni bir döneme 'Bismillah' diyen Başkan Mehmet Abdi Bulut'la Kilis'te çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Belediyecilik tecrübesini yeni bir dönemde daha da hız kazandırarak ilerleten Başkan Bulut sayesinde Kilis'te yerel yönetim, ilin kalkınmasında adeta 'Ağabeylik' rolü üstlendi. Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapıdan ibaret olmadığının en güzel örneği haline gelen Kilis'te yaşanan gelişmeler tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarla ulusal medyada da geniş yer buldu.

"Gönül Belediyeciliğinin Adresi Kilis"

AK Belediyeler Medya Ailesinin derlediği bilgilere göre Kilis'teki atılım, AK Parti'nin üzerinde daha çok durulmasını için yön haritası belirlediği Gönül Belediyeciliği ile başladı. Başkan Bulut'un da misyon edindiği Gönül Belediyeciliği ile vatandaş - yerel yönetim ilişkileri daha da sıklaştırıldı ve vatandaşa yönelik hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı Kilis'te vücut bulmuş oldu. Temaslarında, ziyaretlerinde ve katıldığı tüm platformlarda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Mehmet Abdi Bulut, kurumsal çalışmaların rotasını vatandaşlardan gelen bu talep ve öneriler üzerine yönlendirdi. İşte odağında vatandaşın yer aldığı bu yeni hizmet yönetimi, Kilislilerden de karşılık buldu ve anketlerde Başkan Abdi Bulut'a yönelik memnuniyet daha da yükselmiş oldu.

"Kilis'te şehircilik anlayışı değişti"

Belediyeciliğin gönül kısmında olduğu kadar hizmet kısmında da başarılı bir grafik çizen Mehmet Abdi Bulut Başkanlığındaki Kilis Belediyesi, hayata geçirdiği çalışmaları ile Kilis'i Güneydoğu'nun en hızlı gelişen illeri arasında ilk sıralara kadar getirdi. İmarda kamulaştırmalar, Fen İşlerinde yol yapım ve yeni yol açma çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında yeşil ağırlıklı uygulamalar, dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları gibi sayısız projelere son iki yılda imza atan Kilis Belediyesi sayesinde Kilis; Türkiye'de Yaşanabilir İller arasında da 'basamak atlayan il' olarak yerini aldı.

"Projeler için Ankara temasları hizmet olarak Kilis'e döndü"

Kilis'e ve Kilis halkına hizmetin en iyisini sunmak için kendi öz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi ilke edinen Başkan Bulut, süreç içerisinde kaynak arayışları için sürekli olarak Başkent Ankara'da temaslarda bulundu. Bakanlık nezdinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde Kilis'e yönelik projelerin gerçekleşmesi için destek arayışında bulunan Başkan Bulut, Kilis'e her defasında heybesi dolu olarak döndü. "Kilis'e yönelik her hizmetin takipçisi olacağım" diyerek yoğun çaba sarf eden Başkan Bulut, Kilis'in kalkınmasında yerel yönetimin nasıl bir şehre 'Ağabeylik' yapar? sorusunun en güzel yanıtını vermiş oldu.

"Kilisli Gençler çok şanslı"

Kilis Belediyesi, hizmetlerinde genç nüfusu da göz ardı etmeden uygulamalar gerçekleştirdi. Eğitim ve özellikle sportif faaliyetlere ağırlık veren Başkan Bulut sayesinde genç yetenekler keşfedildi. Kilis, yine gençlerinin sportif alanlarda aldığı başarılar ile sürekli olarak ulusal medyanın da yakından takip ettiği iller arasında yer aldı. Sosyal yaşama yönelik Bahar ve Gençlik Şölenleri de düzenleyen Kilis Belediyesi ile gençler de Kilisli olmanın bir pozitif ayrıcalık olduğunun farkına vardı.

"Alt yapıda dev yatırımlar hayata geçirildi"

Daha geçen ay sonunda Kilis Devlet Hastanesi ile Öncüpınar Mahallesi arası ve Ekrem Çetin Mahallesinin 26 kilometrelik kanalizasyon hatları ile şehir genelinde 9 kilometre yağmur suyu hattı yapılması için 32 Milyon liralık yatırıma imza atan Başkan Bulut için 'Alt Yapıda Sorunsuz Bir Kilis' ilke haline geldi. Yağmur Suyu, Kanalizasyon ve İçme suyu hatlarının yenilenmeye devam ettiği Kilis, önümüzdeki onlarca yıl içerisinde sorunsuz bir şehir olarak gösterilecek adres oldu.

"Korona Sürecinde Kilis örneği"

Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs sürecinde Kilis Belediyesi, Türkiye'de başarılı bir dönem geçirerek vatandaşının yanında yer aldı. Korona virüs riskine karşı Kilis genelinde uygulamalar yürüten Kilis Belediyesi, otogar, hastaneler, iş yerleri ve toplu kullanım alanları derken talep eden vatandaşların evlerine kadar giderek ücretsiz bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışmaları bir kez değil düzenli aralıklarla rutin bir şekilde il genelinde sürdü. Başkan Bulut'un hassasiyet gösterdiği süreçte Başkan Bulut da sürekli olarak denetimler gerçekleştirerek uygulamanın aksamaması için yoğun çaba sarf etti. İşte tüm bu çalışmaların vatandaş nezdinde karşılık bulduğu Kilis'te AK Belediyeciliğin en güzel örnekleri bir biri ardına devam ederken, vatandaşlar da kedilerine yönelik hizmet yaklaşımından dolayı Başkan Bulut'a ve tüm Kilis Belediyesi'ne teşekkürlerini her defasında dile getirdi - KİLİS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:41:35. #1.15#
title