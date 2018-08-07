Kilis'in Avrupa'dan İki Kardeş Şehri Oldu

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye ile Kosova'nın Prizren Belediyesi ve Makedonya'nın Gostivar Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" İçişleri Bakanlığından tarafından onaylandığını müjdeledi.

Başkan Kara, Kilis Belediyesinin Avrupa'da 2 kardeş şehri olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz ile Kosova'nın Prizren Belediyesi ve Makedonya'nın Gostivar Belediyesi arasında İç İşleri Bakanlığından Kardeş Şehir onayı alındı. Bu çerçevede, Kardeş Şehirlerimiz olan Prizren Belediyesi ve Gostivar Belediyesi ile karşılıklı olarak güçlü etkileşim içerisinde zaten kardeş olduğumuz Balkan topraklarında ekonomi, ekoloji, kültür, sağlık, eğitim ve benzeri konularda da iş birliği yapma kararı alındı.Kilis Belediyesi olarak artık Avrupa'da 2 kardeş şehrimiz oldu" diye konuştu. - KİLİS