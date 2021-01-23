Kilis İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kilis İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:08
Kilis İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Soytürk'ün Kovid-19 önlemleri kapsamında Valilikten video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, daire amirleri ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Soytürk, yatırımcı kuruluşların iş birliği içerisinde çalıştığını belirterek, genel idare bütçesi kapsamındaki kuruluşların 109, mahalli idare kuruluşlarının ise 17 projesi olmak üzere toplam 126 proje yürütüldüğünü söyledi.

Projelerin toplam bedelinin 2,4 milyar lira olduğunu ifade eden Soytürk, 2020 yılında kente gelen ödenek miktarının 195 milyon lira olduğunu kaydetti.

Soytürk, yatırımların hızlandırılması için bakanlıklarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, ödeneklerin tahsis edilmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Ümit Özdağ Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Cemre Kemer Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Ali Şansalan Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Saldırı Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 11:08:10. #1.16#
title