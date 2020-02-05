Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketiyle ilgili, Vali Mehmet Emin Bilmez ile telefonda görüştü.

05.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:02
Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı

CHP Genel Başkanı , 'da meydana gelen çığ felaketiyle ilgili, Vali Mehmet ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den çığ felaketi ve bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca, çığ felaketinden yaralı kurtarılan, eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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