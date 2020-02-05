Kılıçdaroğlu, Van Valisi Bilmez'den çığ felaketiyle ilgili bilgi aldı

05.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketiyle ilgili, Vali Mehmet Emin Bilmez ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den çığ felaketi ve bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca, çığ felaketinden yaralı kurtarılan, eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA