Kılıçdaroğlu, sağlıkçılarla "Duy Beni Memleketim" dedi
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Kılıçdaroğlu, sağlıkçılarla "Duy Beni Memleketim" dedi

03.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:43
Kılıçdaroğlu, sağlıkçılarla

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarıyla birlikte işaret dili ile "Memleketim" şarkısını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarıyla birlikte işaret dili ile "Memleketim" şarkısını söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan klip büyük ilgi gördü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işitme engelliler için anlamlı bir klibe imza atıldı. Klipte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ile birlikte Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi. İş kıyafetleri ve maskeleriyle kamera karşısına geçen sağlık çalışanları, engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturdu. Sosyal medyada yayınlanan klip kısa sürede büyük ilgi görürken, vatandaşlar da sağlık çalışanlarına destek mesajları gönderdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti. İduğ, "Hayatta hepimiz pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Beraberce ve dayanışma içinde olursak üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son dönemde ağır bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi en önde göğüsleyen sağlık emekçilerimizin işitme engelli dostlarımıza destek olmak için attığı bu güzel adıma ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece 3 Aralık'ta değil, her gün engelli dostlarımızın yanında olmalı, dayanışma ve empati ile engelleri beraberce aşmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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