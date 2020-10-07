Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı

07.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:48
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden işadamı Jak Kamhi için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin büyük bir vatanseverini kaybettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Jak Kamhi, Türkiye'nin kalkınma mücadelesine katkı vermiş, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında öncü olmuştur. Bu hizmetleri için de en üstün nişana layık görülmüştür. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Toprağı bol olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Muharrem İnce Berat Albayrak
Magazin Esra Erol Özgü Namal Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Gönül Roland Garros
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden Jak Kamhi için taziye mesajı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 18:48:32. #1.15#
title