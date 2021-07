Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır, herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce CHP'ye katılan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ve 6 belediye meclis üyesine rozet taktı.

Daha sonra konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız." diyerek, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır, herkesin bunu çok iyi bilmesi lazım. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem Türkiye'ye ihanettir. Şöyle bir algıyı oluşturmak istiyorlar. 'Zaten iktidar simsiyah, kapkara, zaten rezil bir yönetim var, yozlaşmış bir yönetim var; oyu kime verelim, CHP de onlar gibi...' Hayır, CHP onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum."

Sivas ve Başbağlar'da yaşanan katliamın hala yüreklerde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, artık herkesin sağduyulu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Acıları ortaklaştırmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "İnsan kadar değerli kimse yoktur. Adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz edeceksek birlikte olmak zorundayız, bu yaraları sarmak için. Başbağlar'da yaşanan katliamda, Sivas'ta yaşanan katliamda hayatlarını kaybedenler bizim insanlarımızdır. Teröre her yerde her zaman lanet olsun diyeceğiz ve terörü her yerde her zaman kınayacağız, kimden gelirse gelsin." şeklinde konuştu.

Herkes için adalet istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tweet'i paylaştığı için dokunulmazlığının kaldırıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bir karar aldı. 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Serbest bırakın.' dedi. Anayasa'nın 153. Maddesi, Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayınlanır yasama, yürütme, yargı organları ve idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor ama hala içeride. Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.' Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı. Nerede bu şeytanlar?"

Kılıçdaroğlu, Sivas'ta bir medya patronunun "basının özgür, serbest bırakılması" çağrısı yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bırakın serbest bırakmayı; İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyonluk tazminat davası açıyor, 'beni eleştiriyorsun' diye. Sen pürü pak olsaydın eleştirilmezdin. Hala rüşvet alan adamı saklıyorsun, ismini vermiyorsun. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan, sen de onun bir parçasısın zaten. Sadece o mu? Hayır. Aynı şekilde Bahçeli de onun bir parçası. Bahçeli'nin de söylemesi lazım. 'Ben senin hakkını, hukukunu savunuyorum, rüşvetten her ay 10 bin dolar para alan bir siyasetçiden söz ettin. Kim bu adam?' Cevap var mı, yok. Bu bir mihenk taşıdır. Kimlerin düzgün ve temiz olduğunu, kimlerin kirli olduğunu gösteren mihenk taşıdır bu. Kim bu 10 bin doları her ay rüşvet alıyor açıklayın, verin mahkemeye. Yapmıyorlar, neden? Ortaklar."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan