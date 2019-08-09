Kıbrıs'ta taraflar BM gözetiminde buluştu: Görüşmeler hidrokarbon konusunda tıkandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, barış görüşmelerine devam edecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz meselesini görümek için bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşen toplantının ardından liderler, yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve BM elçisi ile çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle