Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi Edirne'de yaşayan Kıbrıs gazisi İsmail Mardin'e "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi.

Edirne'de yaşayan Kıbrıs gazisi İsmail Mardin'e "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratlar, verilmeye devam ediyor.

Müdürlükte düzenlenen programda, Kıbrıs gazisi Mardin'e harekatta gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığını bir ifadesi olarak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Erdinç Topçu tarafından takdim edildi.

Topçu, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, gazilere sağlıklı bir ömür diledi.

Programa, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA