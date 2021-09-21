'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı - Haberler
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"Kibar Feyzo" lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Başkentte bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğuyla cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yansıyan, "Kibar Feyzo" lakaplı Feyzullah T, yankesicilik bürosu ekiplerince yakalandı.

Başkentte bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğuyla cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yansıyan, "Kibar Feyzo" lakaplı Feyzullah T, yankesicilik bürosu ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çalışma sonucunda şüphelinin, Feyzullah T. olduğu belirlendi. Çevresindekilerin "Kibar Feyzo" lakabını taktığı belirtilen şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Otobüsün güvenlik kamerasına, Feyzullah T.'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta yer verdiği kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüntüler yansıdı.

Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T.'nin girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kibar Feyzo lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Kibar Feyzo lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Kibar Feyzo lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
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Haber: 'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı - Haberler
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