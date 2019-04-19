Khk, Koruyucu Ailenin Hayatını Değiştirdi: İhraç Edilince, Evlat Edindikleri Çocuk Ellerinden Alındı

"Sen burada bekle ben gelip seni alacağım dedim ama olmadı. Yalan söylemek zorunda kaldım. O da hissetti..." 15 temmuz darbe girişimi sonrası kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 150 bin kişinin görevine son verildi. Bu kişilerden Koruyucu Aile Statüsü olanların bazıları sadece işini değil çocuğunu da kaybetti.

Türkiye'de Koruyucu Ailelik statüsü ilk olarak 1960'lı yılların başında başladı. Öz ailesi tarafından bakım ve gözetim yükümlülüğü yerine getirilemeyen çocuklar, devletin belirlediği esaslar çerçevesinde koruyucu ailelere emanet ediliyor. Bu, evlat edinmenin bir önceki basamağı olarak kabul ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle