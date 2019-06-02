Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.
31 Mart'ta yapılan seçimlerinde Kesmetepe beldesinde 6 aday başkanlık için yarıştı. 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'li aday Hasan Koca ise DP adayı Yusuf Parlak'a 281 oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekilmesine karar verilirken, CHP adayı Hasan Koca buna itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK da itirazı değerlendirip oyların eşit çıktığı beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.
YSK, tarafından verilen kararın ardından Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti.
Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula giden vatandaşlar, listedeki isimlerini kontrol ederek tercihlerini yaptı. 6 adayın yeniden aday olduğu seçimlerde; bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kesmetepe Ortaokulu
Vatandaşların oy kullanama gitmesi
Vatandaşlar listeyi kontrol etmesi
Zarfların sayılması
Zarfların mühürlenmesi
Salon ve Sandık
Sandıkların mühürlenmesi
Oyların sandığa atılması
İmza atılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), -
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