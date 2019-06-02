Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerinde Kesmetepe beldesinde 6 aday başkanlık için yarıştı. 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'li aday Hasan Koca ise DP adayı Yusuf Parlak'a 281 oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekilmesine karar verilirken, CHP adayı Hasan Koca buna itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK da itirazı değerlendirip oyların eşit çıktığı beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK, tarafından verilen kararın ardından Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti.

Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula giden vatandaşlar, listedeki isimlerini kontrol ederek tercihlerini yaptı. 6 adayın yeniden aday olduğu seçimlerde; bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kesmetepe Ortaokulu

Vatandaşların oy kullanama gitmesi

Vatandaşlar listeyi kontrol etmesi

Zarfların sayılması

Zarfların mühürlenmesi

Salon ve Sandık

Sandıkların mühürlenmesi

Oyların sandığa atılması

İmza atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), -

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Kaynak: DHA