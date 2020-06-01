Keşiş Gölü çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini karşılıyor
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Keşiş Gölü çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini karşılıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), masmavi suyunun çevresinde açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Keşiş Gölü çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini karşılıyor
01.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:06

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), masmavi suyunun çevresinde açan rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarasıyla gözleri kamaştırıyor.

Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, havaların ısınmasıyla rengarenk çiçeklerle bezendi.

Bünyesinde barındırdığı doğal güzellikleri ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Birbirinden güzel çiçeklerle göz kamaştıran bölgeyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölün kent turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Salgın sürecinden sonra doğanın öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Muhtemelen 4-5 yıl öncesine kadar buralara kolay kolay kimse gelmezdi. Buralara halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalı. Van'da koruma altına alınması gereken bu tür alanların hemen hemen hepsi sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle koruma altına alınarak doğal sit alanları haline getirildi. Buraların muhafaza edilmesi ve kullanıma açılması inşallah zamanla gerçekleşir."

Van Gölü havzasının hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçileri etkilediğini anlatan Bilmez, "Turizmle uğraşan iş adamlarımızın buraların pazarlayabilecekleri alanlar olduğunu bilmelerini istiyoruz. Son yıllarda ilimize çok ciddi bir ilgi vardı. Bu yıl da bir sıçrama bekliyorduk. Maalesef pandemi süreci olumsuz etkiledi. Hızlı şekilde normalleşerek turizmde güzel bir noktaya gelmeyi ümit ediyoruz. Uzun vadede bu bölgenin kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak sektör turizmdir." ifadesini kullandı.

Bilmez'e Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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