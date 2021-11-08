Kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, JASAT yakaladı

MİLAS, MUĞLA (İHA) - Milas ilçesinde iki ayrı konuttan hırsızlık gerçekleştiren ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli Milas Jasat ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrası iki ayrı konuttan hırsızlık nedeniyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.O. gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

H.O. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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