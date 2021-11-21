Keşan'da Rasim Ergene Caddesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi'nce düzenlenen Rasim Ergene Caddesi'nin açılışı yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Taksi Park önünde düzenlenen açılış töreninde, Keşan ilçesini sık sık ziyaret ettiğini, ziyaretleri sırasında da Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile ilçede yapılacak hizmetleri ve yatırımları konuştuklarını belirtti.

O konuşmaların meyvelerini de bugünlerde almaya başladıklarını anlatan Vali Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:

"O konuşmalar aynı zamanda tarlaya atılan tohum gibiydi. Şu anda o konuşulanların hasadını ürününü topluyoruz. Kurmuş olduğumuz her hayal gerçekleşmeyebilir ama o hayallerden bazıları mutlaka proje haline gelmeli. Yapmış olduğumuz her projenin tamamı da hayata geçmeyebilir ama yapmış olduğumuz projelerden bazıları da uygulamaya geçmeli. Uygulamaya koymuş olduğumuz projelerde kente de, kentin içinde yaşayan insanlara da değer katmalı, yeni bir vizyon oluşturmalı. Bugün uygulamaya konmuş olan bu proje de Keşan'a yepyeni bir vizyon katıyor."

Vali Canalp, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Helvacıoğlu ise Keşan Belediyesi olarak 50'ye yakın cadde ve sokakta yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Bugün Rasim Ergene Caddesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Helvacıoğlu, "Bu caddemiz ile birlikte Paşayiğit, Millet ve Necati İşcan caddelerimiz kısa sürede tamamlandı. Yol medeniyettir dedik. Bu güzel yollarda birlikte yürüyeceğiz dedik. İnandık mı yaparız dedik ve çok şükür görev süremiz boyunca toplamda 50 kilometrelik yol ve kaldırım çalışmasını tamamladık" dedi.

"Yenilediğimiz tüm cadde ve sokaklarda sadece asfalt atmadık" diyen Helvacıoğlu, "Vatandaşların, yaşlıların, engellilerin, çocukların ve annelerin daha konforlu yollarda seyahat etmesini öncelikli hedef kıldık. modern yaya ve yol çizgileri, durakları, mobilyaları, kaldırımları, refüjleri, duraklama cepleri, ağaçlandırmaları, aydınlatmaları sokak donatıları ve tüm estetiği ile hayat bulan yaşam alanları hazırladık."şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen Rasim Ergene Caddesi'nin açılışı yapıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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