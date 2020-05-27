Keşan'da kundaklama sonucu 750 saman balyası yandı Keşan ilçesinde bir bahçedeki 750 saman balyası, kundaklama sonucu yakıldı.

Keşan ilçesinde bir bahçedeki 750 saman balyası, kundaklama sonucu yakıldı.

Gündüzler Köyü Muhtarı A.Ö.'ye ait evin bahçesindeki saman balyaları yanmaya başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 750 saman balyası tamamen yandı, bir traktör ve römork hasar gördü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, evin önünde duran araçtan inen bir kişinin saman balyalarını tutuşturduğunu tespit etti.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA