Keşan'da çöpü dolan "taksi" çağıracak
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Keşan'da çöpü dolan "taksi" çağıracak

Edirne'nin Keşan ilçesi belediyesi hayata geçirdiği "Çöp Taksi" projesiyle dolan çöpleri kısa sürede toplamayı hedefliyor.

26.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:00

Edirne'nin Keşan ilçesi belediyesi hayata geçirdiği "Çöp Taksi" projesiyle dolan çöpleri kısa sürede toplamayı hedefliyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Artı Çarşı'da üzerinde "Çöp Taksi" yazan aracı ilçe sakinlerine tanıttı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada temiz çevre anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'deki belediyelere örnek projeler hayata geçirdiklerini belirten Helvacıoğlu, "Salgına rağmen iyi çalışmalar ortaya koyuyoruz. Tüm çalışmalarımızı daha temiz bir kent olmak için yapıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, bu taksinin büyük araçlara göre daha pratik ve hızlı hareket ettiğini belirtti.

Keşanlıların dolan bir çöpü aldırmak istediğinde çöp taksi için Alo 153'ü aramalarını isteyen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Atalarımız temizlik imandan gelir diyor. Çöp taksi nasıl işleyecek? Örneğin mahalle ve sokaklarda bulunan konteynerdeki çöpler iki günde bir alınıyor. Kimi zaman konteynerler çabuk dolabiliyor. Vatandaşımız 'Alo 153' numaramızı arayarak evinin veya iş yerinin önünden çöpün daha çabuk şekilde alınmasını sağlayacak.

Çöp taksi minyatür yapısıyla daha hızlı hareket edecek, damperli yapısıyla kolay kullanım sağlayacak. Dar sokaklardaki çöpler daha çabuk toplanacak. Çöp taksilerimiz sefer başı 1 tonluk çöp toplayabiliyor."

Keşan'da çöpü dolan 'taksi' çağıracak

Kaynak: AA

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