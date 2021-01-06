Keşan Belediye Başkanı Helvacı'dan su tasarrufu çağrısı Açıklaması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların en kurak dönemlerinden geçildiğini vurguladı.

Geçen ayki yağışların, barajlardaki doluluk oranını az da olsa artırdığını belirten Helvacıoğlu, "Önümüzdeki haftalarda da yağmur ve kar bekleniyor. Önümüzde 3 ay var ve yağış beklentimiz var. Yer altı sularının beslenmesi açısından kar yağışı önemli." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, kuraklığa bağlı ortaya çıkacak susuzluğa karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Kumdere'deki tesislerden gelen suyun, Keşan'ın yüzde 40'lık ihtiyacını karşıladığını ifade eden Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda yüzde 8'lik bir doluluk oranı var ve ocak ayında meydana gelecek olan yağışlar ile bu oran yüzde 15'e çıkabilir ancak yüzde 100 olması mümkün olmaz. Lütfen su kullanımında tasarruf edelim. Bunu bir görev edinelim. Eski günler yok. Küresel ısınma dünyanın yapısını bozuyor. Tasarruf edersek, israftan kaçınırsak suyumuzu yeter hale getirebiliriz.

Bu konuda belediyemiz olarak da politikalar üretiyoruz. Tarım konusunda susuzluk çok önemli. Kadıköy Barajı'nın olduğu alanda çeltik arazileri var ve onlar da tasarruf edecekler. Belki bana felaket haberi veriyormuşum gibi kızanlar olabilir ama su bittikten sonra uyarılarımızın faydası olmaz."

Su tasarrufuna yönelik aparatlar almaya başladıklarını belirten Helvacıoğlu, "Kadıköy'deki doluluk oranımız ile tasarruf edersek yaz mevsimini karşılarız. Gidişata göre daha sert tedbirler alabiliriz. Suyumuz var ancak tasarruf etmeliyiz. Pandemi döneminde suyun önemini gördük. Tedbirlerle pandemiye karşı nasıl başarılı oluyorsak, su konusunda da duyarlı olursak başarılı olacağız. Su paradan daha kıymetli olacak. Tedbir almazsak paranız olacak ama suyunuz akmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar