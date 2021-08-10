Kerem Tunçeri'den TBF'ye teşekkür mesajı Açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki menajerlik görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) için teşekkür mesajı yayımladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki menajerlik görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) için teşekkür mesajı yayımladı.

Kerem Tunçeri yaptığı yazılı açıklamada, "A Milli Takım formasını en çok terleten erkek basketbolcu unvanım ile emekli olduğum milli takıma; başkanımız, çocukluk ve takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu'nun nazik davetiyle takım menajeri olarak dönmek, benim için çok büyük bir onur olmuştur. Görevimden ayrılırken başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine, çalışma arkadaşlarıma, milli takımımızda görev alan antrenörlerimize, teknik, idari ve sağlık personelimize ve tüm milli takım sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri, "Bugün milli değerlerimize ve milli takımımıza bir başka alanda hizmet etmek üzere çocukluğuma, basketbola altyapısında başladığım ilk takımıma ve baba mirası Galatasaray Spor Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Galatasaray camiasına ve değerlerine yakışır bir basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacak ve kulübümüzü onurlandırma yolunda ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan