Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Azak ne iş yapıyor?

Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, futbol sahasındaki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde yaşadığı evlilikle birlikte, gözler genç yıldızın hayatındaki yeni isme çevrildi. Özellikle sosyal medyada ve magazin basınında sıkça konuşulan Ceren Azak, Kerem Aktürkoğlu'nun eşi olarak en çok merak edilen isimlerden biri hâline geldi. Kullanıcılar, "Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki,Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceren Azak ne iş yapıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

CEREN AZAK KİMDİR?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2025 yılında hayatını Ceren Azak ile birleştirdi. Bu gelişmenin ardından gözler, genç futbolcunun eşi Ceren Azak'a çevrildi. Gözlerden uzak yaşamıyla dikkat çeken Azak, kısa sürede kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri hâline geldi.

Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, nereli

Edinilen bilgilere göre Ceren Azak, 1998 doğumlu ve aslen İstanbul'lu. Eğitim hayatını İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde tamamlayan Azak, mezuniyetinin ardından kariyerine bu alanda devam etti. Şu anda Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapıyor.

Ceren Azak ne iş yapıyor

Mütevazı kişiliği ve sosyal medyada geri planda kalmayı tercih etmesiyle bilinen Ceren Azak, özel hayatını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor. Tesettürlü yapısı ve sade duruşuyla öne çıkan Azak, mesleki kariyerine odaklanmayı sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu ile görücü usulü tanıştığı belirtilen Ceren Azak, kısa sürede nişanlandığı futbolcu ile 2025'te sade bir nikâh töreniyle evlendi. Çiftin nikâhı, Kocaeli ya da Sapanca'da aile arasında gerçekleştirilen özel bir organizasyonla gerçekleşti.