Kepez'de cemevinin temeli atıldı
Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.
Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.
Altınova Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak cemevinin 15 Haziran 2020'de tamamlanacağını söyledi.
Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ise 10 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından butona basılarak Altınova Cemevi'nin temeline ilk harç döküldü.