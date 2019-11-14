Kepez'de cemevinin temeli atıldı
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Kepez'de cemevinin temeli atıldı

Kepez ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.

14.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:34
Kepez'de cemevinin temeli atıldı

ilçesinde belediye tarafından yapımı üstlenilen cemevinin temeli atıldı.

'ndeki temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı , bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak cemevinin 15 Haziran 2020'de tamamlanacağını söyledi.

Pir Sultan Abdal Derneği Altınova Şube Başkanı Adnan Arslan ise 10 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak Altınova Cemevi'nin temeline ilk harç döküldü.

Kaynak: AA
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