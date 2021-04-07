Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak
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Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fabrikalar Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bu yılın sonunda açılması planlanan Balık Pazarı ve Organik Pazar'ında incelemelerde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fabrikalar Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bu yılın sonunda açılması planlanan Balık Pazarı ve Organik Pazar'ında incelemelerde bulundu. Tütüncü pazarın ağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik ve esnafın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu bir proje ve eser olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi'nin yaptığı ve balıksırtı mimari çizgilerine sahip 'Balık Pazarı ve Organik Pazar'ın inşası devam ediyor. Fabrikalar Mahallesi'nde 12 bin 500 metrekare alan içerisine inşa edilen ve 5 bin 467 metrekare inşaat alanına sahip pazarda, 6 balıkçı restoranı, 1 kafe, 1 alakart restoran ve 6 balık satış tezgahı bulunuyor. 'Organik Pazar'da, çeşitli büyüklükte 18 dükkan, 18 satış tezgahı, cami ve 7 bin metrekare büyüklüğünde otopark alanı yer alıyor.

Antalyalılara uygun fiyatta balık

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyalılara balığı uygun fiyatta sunmayı amaçladıkları 'Balık Pazarı' ve haftanın 7 günü hizmet verecek 'Organik Pazar' inşasında incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, Antalya'nın balık pazarını büyük bir heyecanla, özlemle, mutlulukla beklediğini söyledi.

Açılış 2021 yılı sonunda

Pazarın, sağlıklı beslenme, sosyal hareketlilik, hem de esnafın para kazanması anlamında çok fonksiyonlu bir proje ve bir eser olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, "Büyük bir heyecanla yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz sürede 2021 yılı içerisinde burayı tamamlayacağız. Önümüzdeki günlerde bu dükkanlar açık ihale usulü yapılacak olan kiralama işlemiyle sahiplerini bulacak. Onlar da burayı kendileri için hazır bir dükkan haline getirecekler ve yılın sonunda da inşallah hep birlikte büyük bir sevinçle açacağız" dedi.

Pazar 7 gün açık olacak

Proje ile Fabrikalar Mahallesi'ne 7 gün açık olan bir pazar kazandırmış olduklarını belirten Tütüncü, "Bu da bizim için çok önemli Çünkü hemşehrilerimiz haftada bir gün pazar talebinde bulunmuşlardı ve ısrarla ifade ediyorlardı. Biz onlara buradaki yerleşke vesilesiyle, bu balık pazarı vesilesiyle 7 gün açık olan bir pazar açmış oluyoruz. Sadece balık pazarı değil, yanında bir de organik ürünler satan pazar olacak. Burası etrafındaki alışveriş merkezleri sayesinde, DokumaPark sayesinde bölgeye de daha büyük bir hareketlilik getirecek. Antalya Balık Pazarı ve Organik Pazar'ımız, buraya gelen hemşehrilerimize, misafirlerimize, ziyaretçilerimize de, güzel bir sosyalleşme, sağlıklı beslenme, hem de bunun yanında farklı bir güzellik iklimi sunacak" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak
Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar yıl sonunda açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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