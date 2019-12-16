Kendisini vali olarak tanıtan kişiye 8 bin lirasını kaptırdı

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:37

Tokat'ta dolandırıcılar, Valilik tarafından başlatıldığını öne sürdükleri 'tekerlekli sandalye kampanyası"na katılmaya ikna ettikleri iş adamını 8 bin lira dolandırdı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta faaliyet gösteren bir firma sahibini arayan dolandırıcı, kendisini Tokat Valisi Ozan Balcı'nın özel kalem müdürü olarak tanıttı. Engelliler için sakat arabası alacaklarını bunun için destek beklediklerini ifade eden dolandırıcı daha sonra kendisini vali olarak tanıtan kişiye telefonu yönlendirdi. İş adamını Tokat Valiliği adına engelli aracı alınacağına ikna eden dolandırıcılar, iki adet engelli aracı parası olarak 8 bin lirayı bir hesaba havale etmesini istedi. Parayı hesaba havale eden iş adamı, makbuz için valilikle görüştüğünde dolandırıldığını anladı. İş adamı dolandırıcılardan şikayetçi oldu.



Tokat Valiliği ise açıklama yaparak vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilikten açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü veya Özel Kalem Görevlisi olduğunu belirten şahısların firmaları ve iş adamlarımızı aradıkları, muhtelif nedenlerle nakdi yardım talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Valiliğimizin herhangi bir kişi ya da kuruluştan nakdi yardım talep etmesinin söz konusu olmadığı, iş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri, bu tür olaylarla karşılaşıldığında: Valiliğimizin (0356) 214 10 01/02/03 nolu telefonlarına, kolluk kuvvetlerine (155, 156) veya savcılıklara haber verilmesi hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur." - TOKAT

Kaynak: İHA