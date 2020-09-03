Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını öldürdü- Adana'da evli çift arasında çıkan kavga kanlı...
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Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını öldürdü- Adana'da evli çift arasında çıkan kavga kanlı...

Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını öldürdü Adana'da evli çift arasında çıkan kavga kanlı bitti, kadın kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Kocasını öldürdükten sonra evlerinin önünde bekleyen kadın polis geldikten sonra teslim oldu Adana'da zaman zaman eşi tarafından darp...

03.09.2020 04:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 04:48

Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını öldürdü

Adana'da evli çift arasında çıkan kavga kanlı bitti, kadın kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kocasını öldürdükten sonra evlerinin önünde bekleyen kadın polis geldikten sonra teslim oldu

ADANA - Adana'da zaman zaman eşi tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, bugün aralarında çıkan kavgada pompalı tüfekle kocasını vurarak öldürdü. Kocasını öldüren kadın polise teslim oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi 1002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Özbek, karısı Fikriye Özbek'i zaman zaman darp ediyordu. Bugün 03.30 sıralarında çift arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikriye Özbek, evde bulunan pompalı tüfekle eşi Hakan Özbek'in göğsünden vurdu. Fikriye Özbek'in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan Özbek'in öldüğünü belirledi. Hakan Özbek'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadın polise teslim oldu

Kocasını pompalı tüfekle vuran Fikriye Özbek evinin önünde polislerin gelmesini bekledi. Olay mahalline polis ekipleri geldiğinde Fikriye Özbek teslim oldu. Gözaltına alınan Fikriye Özbek emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kendisini darp ettiği iddia edilen kocasını öldürdü- Adana'da evli çift arasında çıkan kavga kanlı...

Kaynak: İHA

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