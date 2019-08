"Kendimizi göstermemiz gereken zaman asıl şimdi başlıyor!"

Ebrar Karakurt, sadece 19 yaşında olmasına rağmen kendisinden söz ettirmeyi çoktan başardı. Alt yaş kategorilerinde birçok başarı kazanan Ebrar, bu yaz yaptığı büyük sıçrama ile milli takımımızın da vazgeçilmezi haline geldi. Sorumluluk almaktan çekinmeyen genç yıldızın bu yaz kendisini göstereceği iki büyük podyum daha var: Olimpiyat elemeleri ve Avrupa Şampiyonası.



2019 Voleybol Uluslar Ligi’nde (VNL) “En İyi Pasör Çaprazı” seçilmeyi başaran Ebrar Karakurt'la olimpiyat elemeleri öncesi buluştuk.





Uzun yıllar alt yaş takımlarında oynadın ve her takımda büyük sorumluluklar aldın. Geçen sene de A Milli Takım’da süre bulmaya başladın. Fakat bu sene çok farklı bir Ebrar izledik. İlk altıya tamamen yerleştin. Bir numaralı hücum opsiyonumuz oldun diyebiliriz. Birçok kez maçın ve haftanın oyuncusu seçildin. Bu sorumluluk nasıl hissettiriyor?





Aslında bu bana bir baskı hissettirmiyor. Çünkü ben sahada sorumluluk almayı gerçekten seviyorum. Gerek hücumda gerek serviste... Sorumluluk aldıkça, her zaman layığıyla yerine getiremesem bile o sorumluluğu bana verdikleri için mutlu oluyorum. Çünkü takıma bu şekilde yardım etmeye çalışmak çok güzel bir şey. Böyle olduğu için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ve antrenörümün de benim üzerimdeki destekleri çok büyük. Seneden seneye daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Geçen sene oynayamıyorken bu sene oynamaya başladım. Bir sonraki sene ise umarım her şey çok daha güzel olacak.





Altyapıda smaçör oynadığını biliyorum. Bu sezon da seni servis karşılarken çokça gördük. Kendini servis karşılarken nasıl hissediyorsun? Bazen maç içinde bile pasör çaprazıyken köşe smaçöre geçiyorsun. Nasıl adapte oluyorsun?





Gerçekten zor bir şey. Bir maç pasör çaprazıyken bir maç köşeden oynamak kafa karıştırıcı. Çünkü kafanda bildiğin bir şey varken, bir anda iki şey birden bilmek zorunda kalıyorsun. Örneğin bir numaradan defans yapmayı da öğrenmelisin, altı numaradan defans yapmayı da. İki numaradan blok yapmayı da öğrenmelisin, dört numaradan blok yapmayı da. Ama çok yönlü olmak çok güzel bir şey, öğrenmekten hiçbir zarar gelmez. Antrenörüm dener, ben elimden geleni yaparım. İkisini de oynayabiliyorsam oynamaya çalışırım. Ben takım için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Libero bile oynarım!





Daha 19 yaşındasın fakat milli takımın vazgeçilmez oyuncusu oldun. Paola Egonu, Malwina Smarzek gibi isimler kadar senden de söz ediliyor. Ayrıca mental olarak da geçen seneden çok daha olgun gözüküyorsun. Kendi geleceğini ve takımın geleceğini nasıl görüyorsun?





Önümüzde gerçekten çok önemli turnuvalar var: Olimpiyat elemeleri ve evimizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası. Kendimizi göstermemiz gereken zaman asıl şimdi başlıyor. Çünkü bizim bu olimpiyatlara gitmeye ihtiyacımız var. Bu takımdaki herkes olimpiyatlara gitmeyi hak ediyor. Tabii ki hiç kolay olmayacak ama zor olması bizi yıldırmaz. Takım şuan gerçekten hazır ve bunu hissedebiliyoruz. VNL’den sonra çok yoğun antrenmanlar yaptık. Çok çalıştık ve gruptaki her takıma aynı dikkati göstereceğiz. Takım o genç ve mücadeleci ruhunu yansıtırsa başarabiliriz.





Avrupa Şampiyonası için yorumların neler?





Türkiye’de turnuva oynamak çok başka bir şey. Ben Türkiye’de sadece iki ayak toplam altı maç oynadım. Orada seyircinin desteği çok güzel hissettirecektir. Şu anda sadece Türk halkının önünde madalya almanın nasıl olacağını hayal ediyorum. Türk halkına bu gururu yaşatmayı, insanların bizi konuşmasını gerçekten çok istiyoruz. Umarım çok güzel olur.