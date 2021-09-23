Kemalpaşalı sanayici hızının kesilmemesini istiyor

Pandemi ile birlikte daha da artan fiyat dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve sonucundaki yüksek faizden endişe duyduklarını belirten sanayiciler, bir türlü yapılmayan yapısal reformların hayata geçirilmesini bekliyor.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen geleneksel Perşembe Kahvaltıları ilk kez sanayicilerin katılımı ile Kemalpaşa Ramada Oteli'nde yapıldı. GNC Makina sponsorluğunda gerçekleşen Toplantıya KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz ile dernek üyesi sanayici ve iş insanları katıldı.

Ekonomiyi sanayiciler sırtladı

Toplantıda konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pandemi döneminde dünya olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını hala da sorunların devam ettiğini vurgulayan Kaynak, önceliklerinin sağlık olduğunu ancak ekonomiyi de bu dönemde en çok sanayicilerin sırtladığını söyledi.

Sanayicinin ivmesi devam ettirilmeli

Kemalpaşalı sanayicilerin de bu zor dönemde bile ülkelerine katkı için var güçleri ile çalıştığını anlatan Kaynak, "Sanayicinin bu temposu ülkenin büyüme hızına da yansıdı. İkinci çeyrekteki rekor büyüme rakamları bunu gösteriyor. Bu büyüme de en çok payı olanlar sanayiciler. Sanayici bu dönemde önemli bir ivme yakaladı. Bu ivmenin devam etmesi için ekonomi yönetiminin de bu süreçte iyi kararlar alması gerekiyor. Ekonomiyi büyütmek, ihracatımızı daha da artırmak için finansal piyasalardaki dalgalanmaların en aza indirilmesi gerekiyor. Başımıza dert olan enflasyonun ile kapsamlı ve tutarlı mücadele edilmeli. Kendi haline bırakılan bir enflasyonun inmesi pek mümkün görünmüyor. Sanayinin son dönemdeki atılımının, ihracattaki başarının ve KOBİ'lerdeki canlık finansal dalgalanma, enflasyon yüzünden heba edilmemeli. Bu konuda gereken tedbirler hızla alınmalı" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin de gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri hizmetler hakkında sanayicileri bilgilendirirken, uzun zamandır bir araya gelemeyen sanayiciler de hasret giderdiler.

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