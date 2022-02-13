Kelimeler düğümlendi! Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Başakşehir adına karşılaşmaya yeni transferlerin performansı ve golleri damga vurdu.

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AHMET'E ADADI

Serdar Gürler golden sonra kameraya koşup, "Senin için Ahmet" dedi. Maçın ardından yayıncı kuruluş muhabiri o anlarda tam olarak ne söylediğini sordu.

KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ

Muhabirin sorusuyla olduğu yerde donup kalan Serdar, "Ben şimdi ağlarım. Ahmet'e armağan ettim diyelim" ifadelerini kullanıp röportaj alanından ayrıldı.

YÜREKLERE DOKUNDU

Serdar Gürler'in zor anları futbolseverlerin yüreğine dokundu. Serdar'a transferinden dolayı tepki gösteren bazı Konyasporlu taraftarlar da üzgünlüklerini dile getirdi.

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: