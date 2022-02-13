Kelimeler düğümlendi! Serdar'dan yürekleri paramparça eden sözler: Ağlarım ben şimdi
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Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler, Gaziantep'e attığı golü trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'a armağan etti. Kameralara ne söylediği sorulan Serdar, "Ağlarım ben şimdi" cevabıyla yürekli paramparça etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Başakşehir adına karşılaşmaya yeni transferlerin performansı ve golleri damga vurdu.
Serdar Gürler golden sonra kameraya koşup, "Senin için Ahmet" dedi. Maçın ardından yayıncı kuruluş muhabiri o anlarda tam olarak ne söylediğini sordu.
Muhabirin sorusuyla olduğu yerde donup kalan Serdar, "Ben şimdi ağlarım. Ahmet'e armağan ettim diyelim" ifadelerini kullanıp röportaj alanından ayrıldı.
Serdar Gürler'in zor anları futbolseverlerin yüreğine dokundu. Serdar'a transferinden dolayı tepki gösteren bazı Konyasporlu taraftarlar da üzgünlüklerini dile getirdi.
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