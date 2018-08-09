Keklik ve Ceylan Alanları Yapımına Başlandı

Kilis'te, Resul Osman mesire alanına Ceylan ile Kekliklerin yaşayacağı tabiat parkı yapılmasına başlandı.

14 Ağustos 2017 tarihinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan tarafından imzalanan protokol ile Resul Osman mesire alanına ceylan ve kekliklerin yaşayacağı Tabiat parkı yapılmasına karar verilmişti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Resul Osman Dağı Mesire Alanı batı kısmında bulunan spor tesisleri yapımından sonra şimdi de doğal yaşamı desteklemek amacıyla keklik ve ceylan alanları yapımına başlandığını ifade ederek, "Yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bayram sonrası sathi kaplama asfaltının da yapılması hedefleniyor. Batı kısımda da belediyemizce yapılan düzenlemelerle artık bu bölüm de vatandaşlarımız kullanabilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Resul Osman dağından tabiat parkı yapılması için alan tahsis etmiştik. Piknik yapmak için gelen vatandaşlarımız doğal ortam ceylanlar ve keklikleri görmüş olacak. Gerçekten Kilis için güzel bir proje, Kilis halkına in iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Ceylan ile Kekliklerin yaşayacağı yerde Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir ile Kadir Çirtikoğlu incelemelerde bulundu. - KİLİS