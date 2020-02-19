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Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü

TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:40
Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdürdü

TFF. 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman yapılan çift kale maç ile tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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