Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndaki patlamaya ilişkin rapor açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin, zemin üzeri 2 katlı apartmanın sağ ön tarafının patlama nedeniyle tamamen çöktüğünü tespit ettiği belirtildi.

Bunun üzerine ekiplerin çevrede güvenlik önlemleri alarak arama kurtarma çalışmaları başlattığı anımsatılan raporda, sismik akustik dinleme cihazı ve K9 arama kurtarma köpeği yardımıyla enkazdan çıkarılan 6 yaralının 112 Acil Servis personeline teslim edildiği bildirildi.

Patlama sonrası 60 yılık binanın arka bölümünde park halinde bulunan araçlar ile ön cephedeki bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bilgisine yer verilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Binanın giriş katındaki 2 numaralı dairenin salonundaki doğal gazlı sobaya veya mutfaktaki ocağa bağlı tüpün bağlantı noktasından sızan gazın, evin içerisine dolduğu ve patlama eşiğine ulaşarak bir kıvılcım ile buluşması sonucunda parlama ve patlama meydana gelmiştir. Binanın yıkılma riski bulunması nedeniyle daire içerisinde gerekli teknik incelemeler yapılamadığından patlama noktası tam olarak tespit edilememiştir."

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım saat 22.55'te patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Arama kurtarma çalışmalarının ardından apartman Keçiören Belediyesi ekiplerince 19 Kasım'da kontrollü yıkılmıştı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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