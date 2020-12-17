Keçiören Belediyesi'nden 1000 öğrenciye online eğitim
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Keçiören Belediyesi'nden 1000 öğrenciye online eğitim

17.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:46
Keçiören Belediyesi'nden 1000 öğrenciye online eğitim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde 'Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'ni devreye soktuk, eğitimlerimizi 1000 öğrencimizle online dersliklerde sürdürüyoruz.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde 'Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'ni devreye soktuk, eğitimlerimizi 1000 öğrencimizle online dersliklerde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Kurs Merkezi'nde kayıtlı 1000 öğrenci yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemi'yle canlı olarak derslerine devam ediyor.

Yeni normal dönemde kurs merkezinde yüz yüze eğitim alan LGS ve YKS öğrencileri için hazırlanan online altyapılı dersliklerde gruplar halinde eğitimler sürdürülüyor.

Online derslere girmek istemeyen öğrencilerin ise kullanıcı adı ve şifreleriyle "egitim.kecioren.bel.tr"ye girerek sistemde kayıtlı olan tüm derslere rahatlıkla ulaşması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok, pandeminin Tepebaşı Kurs Merkezi'ndeki eğitimler için engel teşkil etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde Tepebaşı Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmemek için Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemini devreye soktuk. Kurs Merkezimizde LGS ve YKS öğrencilerimize verdiğimiz yüz yüze eğitimleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında erteleyerek, eğitimlerimizi 1000 öğrencimizle online dersliklerde sürdürüyoruz.

Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezimizi koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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