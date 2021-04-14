KBÜ ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği
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KBÜ ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
KBÜ ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü hazırlanacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü hazırlanacak.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Salgın sürecini Türkiye'nin yardımıyla daha kolay geçirdiklerini bildiren Babanlı, KBÜ'nün son yıllarda Azerbaycan'da oldukça dikkat çektiğini, birçok Azeri öğrencinin eğitim almak için burayı tercih ettiğini aktardı.

KBÜ'nün uluslararası çalışmalarıyla inanılmaz bir başarı elde ettiğini vurgulayan Babanlı, Bangladeş ve Hindistan'da kampüsler açtıklarını, bu alanda da birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Toplantıda iki üniversite arasında akademik ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği protokolünün hazırlanması, uluslararasılaşma konusunda workshoplar düzenlenmesi gibi konularda iş planı oluşturulmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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