Kazım Kurt'tan Basın İlan Kurumuna iade-i ziyaret Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü'ne iade-i ziyarette bulundu. Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Arda Aşkın ile bir araya gelen Başkan Kurt, Aşkın'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Eskişehir'de güçlü bir yerel basın olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman basın emekçilerinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu kaydetti. Bu desteğin devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, Aşkın'a çalışmalarında başarılar diledi.

İyi niyet dilekleri için Başkan Kurt'a teşekkürlerini ileten Aşkın, Başkan Kurt'a desteği ve ziyareti için teşekkür etti. Aşkın, Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA