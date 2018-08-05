Kazdağı Milli Parkı Alan Kılavuzlarına Emanet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mayıs ayında açılan Kazdağı Milli Parkı alan kılavuzları eğitimine katılan kursiyerlere, hazırlanan sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Yaklaşık 3 hafta süren ve 40 kişinin katıldığı eğitimin ardından, 39 kişi yapılan sınav sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Hafta sonu Güre'de düzenlenen sertifika törenine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürü İlker Baldan, Kazdağı Milli Parkı Şefi Yasir Özerhan, Edremit TRAC Şube Başkanı ve alan kılavuzu İsmail İrgörücü, Kazdağı Milli Parkı Alan Kılavuzları Derneği Başkanı Coşkun Taşkın, fotoğraf sanatçısı ve alan kılavuzu Haşmet Demribil katıldı.

Yapılan açıklamada eğitimin "Alan Kılavuz'larının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirildiği yapılan bu tür eğitimlerin amacının korunan alanların sahip oldukları kaynak değerlerinin korunarak kullanılması, alana gelen ziyaretçilerin bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri olduğu" belirtildi.

Korunan alan statüsünde olan ve Edremit Körfezi'nin en önemli değerlerinden biri olan Mitolojisi, kaynak değerleri, 32 tür endemik bitki türünün bulunduğu efsanesi oksijen deposu olarak tanımlanan Kazdağı Milli Parkı mitolojideki adı ile 'Bin Pınarlı İda' dağı gelen ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olması ile dikkat çekiyor. - BALIKESİR