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Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Ekonomi
Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Kazakistan ve Özbekistanlı alım heyeti, mobilya alımı için imalatçılarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Kazakistan ve Özbekistanlı alım heyeti, mobilya alımı için imalatçılarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ticaret Bakanlığının destekleri ve Mobiliyum AVM'nin organizasyonuyla ikincisi düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen 33 kişilik heyet, görüşmelerine başladı.

Görüşmeler öncesi açıklamalarda bulunan Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile ilk olarak Fas'tan 40 kişilik bir alım heyeti buraya gelmişti. Burada yapılan ikili görüşmelerde güzel neticeler aldık. Yine Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen alım heyeti, buradaki mobilyacılarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek."

Han, ihracat odaklı çalışmanın ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Tüm üyelerinini ihracat odaklı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Han, "100'ün üzerinde ülkeye üyelerimiz mobilya ihraç ediyor. İnegöl mobilyasının bu anlamda ülke ekonomisine katkısı büyük. İnşallah yeni alım heyetleri, yeni pazarlar ile ihracat rakamlarını arttıracağız." dedi.

İlçede 2 gün konaklayacak alım heyeti, İnegöl'deki mobilya mağazalarında da görüşme yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılacak.

Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen heyet mobilya alımı için ikili görüşmeler gerçekleştiriyor

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AA / Uğur Çiçek - Ekonomi Haberleri

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